台北醫院大火案開庭 被訴護理師：如何承擔「無上限」責任？

2019-06-04 12:02

〔記者王定傳／新北報導〕衛福部台北醫院附設護理之家去年8月發生大火，造成15死、14傷慘劇，檢方認為，潘姓病患的洪姓友人自備床墊進入病房，因電線短路以致延燒，負責管理及檢查的潘姓代理護理長及陳姓護理師，未排除或禁止，任其使用一年且未仔細檢查，4月依業務過失致死等罪嫌起訴；新北地院今開庭，2人均做無罪答辯。

大火案發生於去年8月13日凌晨4點多，檢方調查，起火處在醫院7樓的7A23房235床，該床潘姓病患的洪姓友人，花了8萬添購「超長波床墊」，使用時因電線擠壓彎折，致短路引燃床墊、床單等再延燒。

檢方調查後認為，陳女未按月檢查有無私人電器，或電線有無破損、綑綁、碾壓、老舊等，潘女也知道床墊一事，沒指示排除或禁止，亦疏於落實覆核檢查結果，兩人未依規定排除危險因子，均有過失，4月間依業務過失致死罪嫌起訴；至於洪女及醫院院長等人均獲不起訴處分。

新北地院今開庭，潘女做無罪答辯並說，她的專業在護理，至於消防防護事項、用電安全檢查、環境衛生等，醫院有其他部門負責，她均依醫院規定辦理，已有盡注意義務；她的律師也說，潘女已善盡注意義務，並無疏失。

陳女則說，案發時是採取「跨棟疏散」，礙於夜間人力不足，疏散時間延長，導致火災結果，與每月電器安全檢查並無因果關係，且高耗能電器才是她電器管理範圍，「超長波床墊」不在其中。

陳女還說，她是護理師，專業在照顧病人，消防用電安全檢查管理不是她的專業，也沒受過相關專業訓練，制度又不完善，如何承擔「無上限」責任？

陳女的律師則說，陳女每月都有照院內規範檢查有無違規私人電器，縱使有發現，也僅能制止與勸導，無權強制排除或禁止使用；他們認為床墊使用者及所有人才應負責。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法