通緝犯企圖行賄 趁警察手捧17萬落跑終落網

2019-06-04 10:49

［記者楊政郡／台中報導］60歲吳姓毒品人口，去年4月在台中太平區中山路被警察攔查，先提供胞弟姓名供查詢，員警看他神色緊張，隨口一句「你有通緝喔！」吳男心虛說「我拿些錢給你，你不要啦」，企圖行賄被拒，但蔡員搜出吳男口袋內17萬4600元，手拿著這些現金時，卻被吳某趁隙逃逸，繼續在外逃亡8、9個月，在今年初才落網，檢方依貪污罪起訴吳男。

檢察官調查，吳男有吸毒及販毒前科，2017年3月又因毒品案被中檢執行科通緝，去年4月14日下午他開車在太平區中山路停在路邊，蔡姓警察執勤返所中途，發現吳嫌東張西望，看到制服警察還刻意躲進小巷，引起蔡員注意。

蔡員懷疑是販毒行為，決定前往查驗身分，吳男主動提供包包給蔡員檢查，內有8萬多元現金，又提供胞弟姓名供查詢，蔡員以無線電向內勤人員查詢，在等候回答個資之際，質疑為何這麼多錢，吳男說賭博贏來的，又把包包拿回去。

蔡員隨口問「你有通緝喔！」吳男心虛說「我拿錢給你，你不要啦」，此時內勤人員回報無資料（冒名應訊），蔡員又發現吳男口袋鼓鼓而進行檢查，搜出現金17萬4600元。

吳貼近蔡員說「錢一些給你，拜託啦，不要為難我」，行賄請求給予放行，蔡員表示「等一下，你說要給我錢是怎樣？老實說」，嚴詞拒絕，此時蔡員手中拿著吳男口袋搜出的17萬4600元，吳男卻抱著包包趁隙逃逸，今年初才被逮捕歸案。

吳男到案後否認他要行賄，他說沒有想要賄賂，他只想要走開，身上只有10多萬不夠賄賂，要賄賂也要幾十萬或上百萬，可是蔡員有密錄譯文，確時有聽到被告要拿錢給他，行賄罪嫌明確。

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