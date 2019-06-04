知名廟宇用千年牛樟木雕刻武財神？一驗竟然是中國貨

2019-06-04 08:18

〔記者唐在馨、歐素美／台中報導〕台中市豐原慈濟宮去年斥資50餘萬元，向陳姓雕刻師購買一塊高90公分、寬50公分的本土「千年牛樟木」，並委託其雕刻成武財神，入廟供奉，經民眾檢舉，警方將木料送驗，才知千年牛樟木竟是中國進口的小葉樟木「假冒」，慈濟宮主委鄭文鑫獲知「被騙」，十分訝異，表示採購過程由廟方人員分層負責，將召開委員會再決定後續如何處理。

豐原慈濟宮去年7月斥資50餘萬元，向陳男購買一塊本土「千年牛樟木」，並盛大舉行開斧典禮，由陳男花費3個月雕刻成武財神趙光明，並於今年初入火安座，供奉在廟內新殿，供民眾祭拜。

因本土「千年牛樟木」只可能出現在國有林班地，若豐原慈濟宮的神尊真為「千年牛樟木」雕刻而成，恐有違反森林法的疑慮，民眾於去年7月向東勢林管處檢舉，東勢林管處隨即將案子移交保七總隊第五大隊東勢分隊調查，當時陳男交給警方一塊木料，經送至林業試驗所化驗，確為「牛樟」。

但警方追查木料來源，曾姓木材商表示，提供的是中國進口的陳年老樟木，並非牛樟，經賣給張姓業者再轉賣給陳男；張姓業者表示，陳男要求購買牛樟，他告知牛樟貴又不易取得，建議採用老樟木，所以提供的是中國進口的老樟木。

因曾姓及張姓木材業者皆出具進口及買賣的資料證明，張姓業者在開斧典禮時並留下一小塊神尊邊料留作紀念，警方將該塊木料再度送至林業試驗所化驗，最近化驗結果出爐，證實神尊木料為中國進口的小葉樟，並未違反森林法。

東勢林管處表示，牛樟生長在海拔1000至2000公尺的中海拔山區，生長較慢、有特殊香氣，加上可培育牛樟芝，價格較一般樟木貴。

慈濟宮主委鄭文鑫一直以為廟方購買的是牛樟，獲知竟只是一般樟木，十分訝異，否認廟方人員與陳姓雕刻師勾結，強調將召開委員會，再決定後續如何處理。

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