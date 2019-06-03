6/3 威力彩、雙贏彩與今彩539頭獎均摃龜

2019-06-03 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月3日）開獎的第108000044期威力彩、第108000132期雙贏彩與第108000132期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000044期威力彩中獎號碼為：「第一區：20、23、24、29、35、38，第二區：01。」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共11注中獎，每注可得15萬元；肆獎共50注中獎，每注可得2萬元；伍獎共255注中獎，每注可得4000元；陸獎共2040注中獎，每注可得800元；柒獎共3600注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬9799注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬9102注中獎，每注可得100元；普獎共4萬5547注中獎，每注可得100元。

第108000044期38樂合彩中獎號碼為「20、23、24、29、35、38」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共78注中獎，每注可得5750元；二合共2215中獎，每注可得750元。

第108000132期雙贏彩中獎號碼為「02、05、07、11、12、13、14、16、17、19、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共226注中獎，每注可得500元；肆獎共2575注獲得，每注可獲得100元。

第108000132期今彩539中獎號碼為「16、19、21、36、38」，頭獎摃龜；貳獎共145注中獎，每注可得2萬元；參獎共4926注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬7857注中獎，每注可獲得50元。

第108000132期39樂合彩中獎號碼為「16、19、21、36、38」，四合共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共166注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5061注中獎，每注可得1125元。

第108000132期3星彩中獎號碼為「996」，正彩共34注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000132期4星彩中獎號碼為「9443」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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