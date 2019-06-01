中石化頭份廠工安意外 檢修工人遭煤炭掩埋急救無效

2019-06-01 19:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕中石化苗栗縣頭份廠區今天下午發生工安意外，檢修人員30歲蕭姓男子檢修煤炭輸送帶時，不慎遭煤炭掩埋，消防人員到場，緊急動用乙炔切割機切開鋼板搶救，但傷者脫困後，已沒有生命跡象，緊急送往醫院仍不幸急救無效。詳細工安原因，有待進一步調查釐清。

中石化表示，今天下午1點20分，頭份廠蕭姓同仁在煤倉作業時，不慎滑落至輸煤設備裡，另外一名同仁當下立刻回報上級，並通知消防隊及救護車至現場救援，救護人員於下午2點20分將蕭姓同仁救出時已無意識及心跳，隨後仍送往醫院急救。

中石化說，中石化頭份廠長也代表公司慰問家屬，同時承諾將提供必要協助，並已經通知轄區派出所到廠處理，公司內部也啟動調查小組，調閱攝影機畫面，訪談這起事件的全部關係人，希望能夠找出事發原因。

苗栗縣政府消防局頭份分隊今天下午1點45分接獲報案，中石化廠區發生工人遭輸送帶上煤炭掩埋案件，立刻派遣救護車、器材車及警消7名、志工2名到場救援。

消防人員到達現場後，發現受困人員位處離地面15公尺的運送管道間內，遭煤炭掩埋，救助人員遂請廠區人員使用乙炔切割機，切開管道間鋼板，架設的省力滑輪組以籃式擔架將患者由15公尺高處送至地面，由救護車送至為恭醫院。

據消防人員了解，中石化煤倉內的煤炭輸送機故障，由檢修人員蕭男進入運送管道間檢修輸送帶，遭輸送帶上的煤炭掩埋。

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