與未成年嫩妻初嚐禁果就鬧出人命 男子雖已結婚仍遭訴

2019-06-01 13:21

［記者陳恩惠／台北報導］新北市汐止1名男子，在網路上認識當年15歲的女高中生妻子，明知她未滿16歲，2人仍禁不住誘惑，發生1次性關係，沒想到小妻子遭單親爸爸發現女兒的腹部日漸隆起，送醫檢查才知懷孕，報警提告；士林地檢署調查，發現2人去年已結婚並生子，男子仍依妨害性自主罪起訴，但檢察官向法官聲請簡易判決。

簡易判決書指出，男子2017年初結識當時剛滿15歲的少女，2人的戀情迅速發展，有如乾柴碰到烈火，交往後在同年6月初，初嚐1次禁果，後來少女的月事沒來，身形逐漸增胖，早出晚歸的單親爸爸某日發現，女兒的肚子怎麼凸得厲害，到醫院檢查，才發現至少已懷有6個月身孕，想做人工流產已不可能，由於女學生未滿16歲，醫院啟動相關機制，通知社工到場處理，少女的爸爸也氣得要報警。

檢察官開庭調查時，男子偵查中也坦承不諱，2人發生性關係的過程，和少女的供述大致相符，且根據戶政事務所的戶籍資料，男子2018年元月初已經和少女結婚，少女在同年3月初也順利生下孩子，男子對於14歲以上未滿16歲之男女為性交的犯行已堪認定。

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