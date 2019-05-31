振坤宮媽祖加持 霧峰警分局Ｑ版警察寶寶換新裝

2019-05-31 10:38

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰分局為了進行犯罪預防宣導，拉近和民眾的距離，並讓反毒、反詐騙等觀念向下扎根，過去訂製了一對Q版男女充氣警察寶寶，每次在宣導場合亮相，都成為民眾競相拍照合影的焦點，隨著警察換新制服，為了讓充氣警察寶寶的形象和現實相符，大里振坤宮媽祖廟近日捐贈一對穿上全新警察制服的Ｑ版充氣警察寶寶送給霧峰分局，分局長莊勝雄頒贈感謝狀，感謝他們對警察的支持與協助。

霧峰分局員警除平時辦案打擊犯罪，也投入犯罪預防宣導，透過轄區學校、廟宇、社區、金融機構等機關團體，利用各種集會或活動到場宣導，加強反毒、反詐騙、防搶等各項犯罪預防宣導，希望民眾提高警覺，避免遭受危害，為了拉近和民眾距離，之前並製作一對穿著制服的Q版男女充氣警察寶寶，每次宣導都成為拍照焦點。

大里仁化振坤宮媽祖廟管委會主委楊寶義，平時對於社區安全很重視，經常看到員警深入社區、學校宣導，得知隨著全國警察今年4月18日換上新制服，穿上舊制服的充氣警察寶寶和現實狀況不符，為支持警方從事犯罪預防工作，經仁化振坤宮管委會同意，決定捐贈一對價值約7萬元的「Q版充氣警察寶寶」給分局。

廟方近日將「換裝」的充氣警察寶寶捐贈給霧峰分局，分局長莊勝雄出席受贈，並回贈感謝狀，感謝廟方對員警的支持，允諾將會好好運用這對「Q版充氣警察寶寶」，發揮最大的犯罪預防宣導效果。

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