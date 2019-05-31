掏空中電逾7億 女董座周麗真被判12年

2019-05-31 10:22

〔記者溫于德／台北報導〕生產「東亞」燈具的上市公司中國電器，女董座周麗真與前總經理張志偉均被控涉嫌於2010年至2012年間，利用設立在海外的6家子公司，挪用中電超過7億元，涉犯「證券交易法」特別背信罪。台北地院今審結全案，依法判周麗真有期徒刑12年，併科罰金3億，張志偉9年6月，併科罰金1億，全案仍可上訴。

2015年4月，中國電器前董座顏甘霖公開指控周麗真掏空中電30億元資產，調查局台北市調處同年6月約談周等11人，訊後請回；歷經蒐證調查1年餘，2016年10月再度發動搜索、約談行動，檢調發現，周麗真與張志偉均利用虛偽交易方式，3年來總計掏空中電超過7億元，因此將周麗真、張志偉以有串證、逃亡之虞向法院聲押禁見。

法院開庭後認無羈押兩人必要，諭知周麗真2千萬元交保，張志偉1千萬元交保，均限制住居和出境、出海。

創立於1955年的中國電器，以「東亞照明」品牌稱霸國內傳統照明市場，生產燈具在國內市占率約為3成。

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