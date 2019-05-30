男子酒測值0.50 因警沒全程錄影獲判無罪定讞

2019-05-30 22:22

〔記者楊國文／台北報導〕駕駛人酒精濃度超標，並非違法酒駕的主要依據！

丁姓男子前年駕車到新北市一處停車場入口時，因未拉手煞車，愛車竟「倒退嚕」撞到他車，經警攔查實施酒測，酒測值達0.50毫克，丁雖辯稱未喝酒，質疑酒測儀器是否準確，也願意抽血檢查，仍被依公共危險法辦；高等法院維持一審見解，認定員警未依法將酒測過程全程連續錄影，已屬違法，加上員警證稱未聞到丁有酒味，警也未抽血測試，今判丁男無罪定讞。

檢方起訴指出，丁男於前年12月25日下午飲酒後，仍駕車於下午6時抵達新北市中和區一處路口，當他欲前往一旁停車場時，因不勝酒力竟未拉手煞車即下車，以致車向後滑行而撞擊後方停等紅燈的劉女座車。

兩名員警獲報前往處理，也引起一旁民眾圍觀，警方對丁酒測，測得酒測值達0.50毫克，已超過法定值0.25毫克，丁堅稱沒有喝酒，只有吃檳榔，質疑酒測器失準，要求抽血檢查證明他未喝酒。不過，警方帶丁回警局時，並未替丁抽血，對他進行畫圓測試認定過關，但記載平衡測試時丁走路左右搖晃、腳步不穩，認定他涉酒駕，將他依公共危險法辦。

不過，一審認定員警對丁實施酒測過程時，未全程連續錄影，已違反道路交通管理事件統一裁罰及處理細則第19條之2第1項第2款規定，並在法庭勘驗警局的錄影光碟，認為丁走路並未明顯搖晃，與未飲酒的人並無顯著差別，因此判丁無罪。檢方不服，上訴高等法院。

高院認為，酒測現場最重要的依據是現場錄影，當時員警確實未對丁酒測過程實施全程連續錄影，已違反酒測的正當法律程序，若現場無錄影設備，也可回警局再檢測或抽血採樣，但事發時並無任何緊急或不得已的狀況，而未能在全程錄影下實施酒測。

此外，雖然丁酒測值達0.50毫克，按理說現場人士應會聞到他有酒味，但和丁接觸的證人證稱現場沒有聞到，並稱「我沒有看到丁例如步伐不穩、面紅通紅、講話模糊等酒醉情形」，加上一名員警也說未聞到酒味；因此認定此案酒測精測定紀錄表沒有證據能力，今判丁無罪定讞。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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