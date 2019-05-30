遊覽車撞限高架「削頂」 屏東客運聲請國賠遭駁回

2019-05-30 16:37

［記者鄭淑婷／桃園報導］高雄旗山農工2017年9月21日北上畢業旅行，當晚8點多所搭乘的屏東客運遊覽車，行經桃園市蘆竹區榮興路榮興橋時，不慎撞上限高2.5公尺的限高架，遊覽車遭「削頂」、限高架也被撞倒，車內還有5名學生受傷；屏東客運認為該處設置限高設施於法不合、限高標誌僅設在門架前，向桃園市政府、市府交通局、蘆竹區公所提出連帶國家賠償156萬元告訴，不過，桃園地院法官勘驗現場路況，限高設施有其必要，且在前方路段也有限高標誌，事故發生是因邱姓司機不熟路況、未注意限高標誌所致，因此駁回屏東客運國賠聲請。

市府交通局、蘆竹區公所指出，事發的限高架已設置10多年，主要是因榮興路與南福街交叉口路段太窄又有死角，為避免南福街大型車輛左、右轉進入榮興路時，會因車輛轉彎角度太小無法通行，或是因停等號誌時間過長，造成後方交通回堵、癱瘓，因此才會在榮興橋設置限高架，此外，除了限高架上的限高標誌，榮福街上亦設有紅底白字的「榮興橋限高2.5 公尺超高車輛禁止右轉」的限高標誌。

法官勘驗現場路況後，認為該路段確實有設置限高架的理由，且前方路段亦設有明顯的限高標誌提醒駕駛，但邱姓司機卻稱，他是依導航行駛且為第一次行駛該路段，當時沒有看到南福街上的限高標誌，顯見事故是司機疏於注意所致，與限高架設置等並無因果關係，因此駁回屏東客運國賠聲請。

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