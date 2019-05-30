輕熟女忘了車停那好焦慮 警熱心解圍

2019-05-30 15:21

〔記者許國楨／台中報導〕林姓女子開車到市區訪友，準備回家取車時因人生地不熟竟忘了愛車停放位置，徒步找了2個多小時未果，已經汗流浹背的她只好向警方求助，還擔心自己才40多歲是否已有「初老」症狀，員警先安撫林女情緒再透過車行紀錄系統並過濾路口監視器，排除車子遭竊可能後順利找到林女愛車，讓林女高興的頻向員警致謝。

台中市第五分局文昌派出所上週接獲47歲林女報案，表示車子停放文心路上停車格卻遍尋不著求助，員警趕抵後，得知林女從豐原區開車到文昌東一街訪友，由於附近停車場皆停滿，只記得繞到文心路上停放，要回家時卻徒步找了2小時都找不到愛車。

由於林女對此區人生地不熟，員警先請林女莫心急並冷靜思考，調閱車行紀錄顯示最後時間該車曾行經文心路與梅川西路口，林女雖強忍內心激動情緒，仍覺得年紀不至於到所謂的初老健忘程度還問警，「車子會不會被偷走了？」

員警研判車輛不至於遭竊可能是記錯停放位置，時值林姓警員下班時段，更熱心協助前往附近幫忙尋找，終於在文心路4段265號前尋獲林女自小客，林女這才放下心中大石，頻頻向員警致謝表示感激。

警方表示，民眾將車停在路邊停車格，萬一記性不好加上不熟悉路況，往往找不到停在哪一條路或巷子，許多人常用的 Google Map App，便提供設定停車位置的功能，開啟地圖後，在顯示自己定位的藍色圓點按一下，便會出現「設為停車位置」，如此一來更容易找到停車位置，當然也有車主土法煉鋼，就是停好車後替車子及車位號碼，或是附近的明顯標的物拍照，也是一種方法。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法