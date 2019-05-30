又是他！公車癡漢緊貼女乘客磨蹭還洩了 判刑6月

2019-05-30 14:21

〔記者王定傳／新北報導〕多次在公車上性騷擾女乘客的彭姓癡漢，2012年間因性騷擾被逮時竟說：「之前被起訴判罰金，心裡不甘心，有點想要報復的心態」；去年他又再度犯案，緊貼女乘客小美（化名）臀部並磨蹭，還當場「洩了」，新北地院審理後依違反性騷擾防治法，判他6個月徒刑。

檢警調查，年約50歲的彭男老愛在公車上騷擾女乘客，早有性騷擾判刑記錄，不料，2012年間，他還尾隨夜歸女子回家，趁她開門時，偷摸臀部；彭男當時落網後甚至大言不慚地抱怨：「上次因涉嫌性騷擾防治法的案件，遭起訴並易科罰金，所以我心裡不甘心，我有點想要報復的心態」。

彭男因性騷擾而被判刑10個月，但他不知悔改，之後有屢因性騷擾而判刑，去年10月25日晚間6時許，他又趁搭乘公車、人多擁擠時，緊貼女乘客小美後方，以生殖器磨蹭被害者臀部，還當場「洩」了被逮。

檢方認為，彭男有多次以相類似手法在公車上騷擾女乘客記錄，雖經多次易科罰金，竟不知悔改，惡性非輕，請從重量處適當之刑，以示懲儆。

法官審理認為，彭男屢因性騷擾經法院判處罪刑在案，可見他對此類犯行的刑罰反應力甚為薄弱，亟具矯正必要性，適用刑法第47條累犯加重規定，判刑6月，但仍可易科罰金，可上訴。

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