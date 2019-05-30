廚餘桶採購疑有弊！中市藍議員告前市長林佳龍等6人

2019-05-30 10:54

［記者楊政郡／台中報導］台中市議員李中等人在市議會質疑市環保局的「生廚餘桶」採購弊端，上午與市議員羅廷瑋及律師，到台中地檢署按鈴控告前市長林佳龍、前環保局長白智榮及評選承辦人員等6人，涉嫌瀆職、圖利廠商及背信等罪。李中說，這個廚餘桶不僅設計不良且價格較市價為高，希望檢察官幫市民查明「錢被花到哪裡去！」。

台中市環保局前局長白智榮說，該採購作業符合法令規定，依政府採購法辦理，經得起法律檢驗。白智榮強調，民意代表雖然有言論免責權，也要善盡查證的責任，任意不實的指控，除了抹煞基層人員的辛勞、打擊機關士氣，也損害立意良好的環保政策。

白智榮說，台中市每年有5萬噸生廚餘進焚化爐焚燒，處理費要1億元，為了推動生廚餘回收再利用，宣導帶動家戶配合生廚餘回收。如能落實家戶生廚餘回收進外埔綠能廠，每年就可以減少處理費用約5000萬元。

李中手中拿的是市場上買來，有濾網、8公升裝，市價1只80元，而羅議員手拿市環保局的廚餘桶，沒有濾網設計。首先市府環保局花了382萬元規劃設計費，設計出來沒有濾網設計，市府的廚餘回收桶，要價1只103元，總採購金額9550萬元，粗估這種廚餘桶成本不到20元，他認為中間有近8千萬元的金額去向不明。

另外，李中說他詢問評選委員之一商文麟主任秘書，該採購案不採最低標，而採最有利標的原因，主秘回應是考慮品質保證及日後配送。

但李中說就他所知契約要求廠商將回收桶送到各里長處，全市625個里，實際發送卻是由里長來負責（每里約在2500戶左右），廠商所需配送費複雜度比里長日後發放還單純，請問哪一位里長家可以堆積2500個廚餘桶，然後讓他慢慢送到里民家？

洪嘉鴻律師說，被告等人不僅有瀆職罪中的圖利廠商罪嫌，還有違反採購法等的背信罪嫌，請檢察官幫市民查明。

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