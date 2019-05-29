5/29 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-05-29 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月29日）開獎的第108000128期雙贏彩與第108000128期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000128期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、06、10、12、13、14、15、16、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共12注中獎，每注可得10萬元；參獎共218注中獎，每注可得500元；肆獎共3029注中獎，每注可得100元。

第108000128期今彩539中獎號碼為「07、12、14、16、31」，頭獎摃龜；貳獎共192注中獎，每注可得2萬元；參獎共6185注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6372注中獎，每注可得50元。

第108000128期39樂合彩中獎號碼為「07、12、14、16、31」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共222注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7118注中獎，每注可得1125元。

第108000128期3星彩中獎號碼為「912」，正彩共28注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000128期4星彩中獎號碼為「3552」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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