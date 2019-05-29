7萬贓物捐孤兒院？ 警酸：你廖添丁喔！

2019-05-29 23:09

〔記者王捷／台南報導〕施姓男子疑似潛入住宅，偷走了裝有證件、未開卡的信用卡的皮包，施男利用偷來的證件，打電話冒充屋主開卡，10多天來狂刷7萬多，當他落網後，警方好奇沒小孩的張男為何要嬰幼兒用品？沒想到他自稱「義賊」，辯稱是捐給孤兒院，讓警員酸他「小偷就小偷，自以為是廖添丁」，警方也呼籲，如果有未開卡的信用卡，不要與證件放在一起，若失竊，很容易被冒名開卡盜刷。

這個月16警方獲報一起住宅竊案，屋主當時稱，不曉得皮包在何時、何地不翼而飛，會注意到皮包不見，是因為一筆刷卡通知，讓他懷疑信用卡可能遭盜刷。警方受理後沿線追查，發現了施男的身影，並掌握施男的身分。

34歲的施男沒有前科，平時靠打零工維生，他偷到胡男的皮包後，由於皮包內裝有證件與一張未開卡的信用卡，他打電話到銀行冒充胡男開卡，接著在10天內在台南、嘉義地區狂刷30筆7萬多元，足跡遍布多個行政區，購買琳瑯滿目的贓物。

施男盜刷購買的贓物中，其中有休閒、嬰幼兒產品，讓警方質擔心施男家中是否有幼童，但施男一聽到後立刻辯解自己是「義賊」，在新聞中常常看到弱勢的兒童，所以盜刷信用卡買來的用品，都要捐孤兒院，不過對要捐哪間孤兒院施男又說不出來，讓警方酸稱他別自以為是廖添丁，訊後將依竊盜罪嫌移送法辦。

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