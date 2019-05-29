警防詐騙找上「無頭鬼」？ 原來是馬賽克打太大

2019-05-29 10:59

［記者陳賢義／台東報導］「也馬太大了吧！」台東1名男子常與網友打團戰，為了獲得獎勵，和10名隊友各出3000元購買遊戲點數，由於金額太大引來店員懷疑通報，警方趕來了解始未，得知烏龍一場，事後為落實防詐，以此例籲民小心受騙，但馬賽克打得太過頭，轉傳影片和照片只聞聲，穿著彩色雨衣的男子頭顱不見了，驚嚇百分百。

「有人1次購買3萬元遊戲點數，可能是遭詐騙，請派員來了解」，台東池上一家超商店員通報，轄區池上分駐所隨即派員前往了解，見男子正要離去，趕緊趨前說明來意，店員也跑出關心，男子看到這般「陣仗」，先是感謝大家的關心，接著說明購買那麼多的遊戲點數，是因為在某個遊戲內有組一個團隊，網友常常會聚在一起打團戰，所以10個人就各出3千元購買遊戲點數，打贏的一方可以獲得獎勵，「並非遭詐騙」。

警方藉此落實防詐，為了保護當事人自打馬賽克，未料技術非凡，竟營造出「警鬼對話」的恐怖畫面，男子頸部以幾近透明不見頭，嚇死人，還好「攏係假ㄟ啦！」

關山警分局長潘仕能呼籲習慣於網路購物交易的民眾，千萬不要聽信任何人以「身分認證」、「解除分期付款設定」等理由，要求前往購買遊戲點數，這些均為歹徒常用說詞，請民眾勿輕易上當，有任何與詐騙相關疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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