營造廠董娘車震窮小王 董座怒告求償

2019-05-27 23:27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹某營造廠李姓董娘，偷吃高姓製圖員，2014年起就在高男車上車震，李女事後還LINE小王「打從第一眼見到你，那時的你就已經住進了我心裡，那時的我就已經愛上你了」、「超級無敵霹靂愛你」、「我很喜歡人家叫我高太太，而不是林太太」，甚至還傳裸照，新竹地院判高姓小王應賠董座40萬元。

林姓董座指控，2017年意外發現妻子LINE裸照給高姓製圖員，且有2人激情合照，逼問後妻子坦承2014年間即在高男車上車震，事後2人平均每個月都床戰摩鐵1到2次。妻子還說高男生殖器附近有拇指大小灼傷，讓林董更抓狂，決定向小王求償75萬元。

法官勘驗雙方對話，包括高男：「我感受到妳的愛才撐下去的」、「當妳踏出房門的時候，我倆就是兩個世界的人」、「送妳我最後的一個情人節禮物」、「只要我還有呼吸我就會一直愛著你」、「我用眼淚送你離開的」、「妳是我的動力」、「我覺得腳還好、只要有腰力就好」。

李女：「老頭我好想你喔」、「為什麼我會這麼愛你啊」、「我對你的愛都沒減少過」、「超級無敵霹靂愛你」、「打從第一眼見到你，那時的你就已經住進了我心裡，那時的我就已經愛上你了」、「我會愛你一輩子，請你也要愛我一輩子」、「我很喜歡人家叫我高太太，而不是林太太」等語，並傳送自己裸照、私密部位照給高男，顯見2人有超乎友誼的關係。

李女坦承高男曾用電熱毯不小心燙傷生殖器附近皮膚，經勘驗也確認，且高男也知道她是人妻。

加上李女曾言「想要與你共度情人節、和阿娜答一起吃飯！」、「老公，你知道嗎？我超想嫁你」，法官認為雙方有逾越正常男友交往情形，且侵害林董配偶權，判高男應賠40萬元。

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