台北市「所長荒」再現 警務員所長只有2人參加筆試

2019-05-26 23:51

〔記者王冠仁／台北報導〕近5年來台北市警局的派出所所長報考人數逐年下降，一度出現「個位數」報考人數，雖然市警局在今年1月，針對部分轄區繁重的派出所增設「第二副所長」來減輕所長工作壓力，但仍無法有效提升報考人數。市警局本月初進行所長甄試，其中佔北市大多數的2線2星警務員派出所所長，居然只有2人參加筆試，「所長荒」的問題再度浮出檯面。

台北市警局現行編制共有92個派出所，其中9個派出所，是轄區較小或較為單純的「巡官所」，警官中最「菜」的2線1星巡官就能報考；另外約9成派出所，則是「警務員所」，必須是2線2星警務員才能報考。

據了解，本月初台北市警局進行所長甄選第一階段筆試，其中2線2星「警務員所」，只有台北市刑警大隊葉姓警務員、松山分局駱姓警務員參加，另有10多名巡官報考巡官所所長；原本第二階段面試訂於本月24日舉行，但因勤務之故延至30日。

一名資深所長說，近年來沒人願意當所長的原因，就是當所長升遷沒有比較快；某些分局的內勤警務員，功獎不比外勤所長少，但內勤上下班時間穩定，也不用肩負績效壓力、地方治安等責任，與所長工作內容相比，相對來得輕鬆且能兼顧家庭。

不過，警界在年金改革後退休人數大減，連帶導致升遷職缺變少，如今就算所長積分再高，但若沒有有職缺一樣沒有辦法升遷。不少官警擔心，警界新陳代謝不良並不是好現象，雖然市警局近期表示未來會讓所長優先升職，但不少所長仍在觀望。

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