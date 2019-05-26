屏東潮州晚間傳火警 1人送醫不治

2019-05-26 21:38

首次上稿 21:12

更新時間 21:38

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣潮州鎮北平路上1處出租套房，今晚7點30分傳出爆炸聲，當地民眾指出，當時2樓有多人呼救，街坊鄰居見狀趕緊報警，消防人員獲報後立即趕往搶救，火勢隨即被撲滅，警消人員現場救出1名83年次的林姓男子，當時呼吸微弱，送醫急救後宣告不治。

警消人員指出，晚間7點30分接獲民眾報案，隨後派遣救災、救護車輛19車、消防人員33人前往救援，晚間7點39分救災人車到場，立即佈署水線入室搜救，並引導室內民眾逃生，火勢也隨即被撲滅，警消人員在7點49分救出林姓傷者，交由潮州分隊救護車送往潮州安泰醫院。

屏縣消防局第二大隊副大隊長蕭加和指出，警消人員入內時發現疑似有瓦斯漏氣情形，隨即拔除瓦斯後，撲滅火勢，警消人員發現林姓傷者時，林姓傷者躺臥在床上，疑似受到輻射熱影響，生命跡象微弱，緊急送醫搶救。

屏東一周內火警頻傳，潮州鎮火警已是第三起，22日晚間，高樹鄉鐵皮屋平房火警，造成一對4歲及6歲小兄弟不幸身亡，25日上午內埔鄉竹圍村也傳出鐵皮屋平房火警，19歲的鍾姓小媽媽逃生不及，抱著8個月大的小女嬰葬身火窟，今晚朝州鎮火警，林姓傷者送醫後宣告不治，接連三起火警已帶走5條人命。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法