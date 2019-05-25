調查局風紀頻出包 局長呂文忠提5點籲同仁遵守

2019-05-25 00:16

〔記者黃捷／台北報導〕法務部調查局近期爆發多起風紀案件，原高雄市調處前鎮站副主任朱信吉帶隊喝花酒，遭記大過拔官；原台南市調查副主任劉明冠涉洩露搜索行動，遭檢方依瀆職罪諭令8萬元交保；高雄處何姓調查官拒酒測遭罰鍰9萬元，也被記小過處分。對此，法務部長蔡清祥要求調查局加強內部控管，調查局長呂文忠也指示內部遵守紀律，以維護機關榮譽。

調查局指出，近期多起違紀事件引起社會重視，嚴重斲傷形象，蔡清祥要求加強內部控管，呂文忠為免同仁努力成過被少數同仁風紀案件抹殺，特提示5大點請調查局全體同仁遵守，指示如下：

一、調查局為執法單位，紀律是調查局的靈魂沒有紀律就沒有工作，同仁應潔身自愛，共同愛惜羽毛，以維護機關榮譽。

二、請各單位主管加強宣導，嚴禁接受不當飲宴及涉入不當場所，若再發生，將依規定嚴懲。

三、強化保密認知，不管是案件或業務上知悉之事，均應保密，不可對外透露，避免引起後遺甚至觸法。

四、針對立法院新通過加重酒駕罰則條款，本局內部新增「同車未勸阻、主管未善盡防範酒駕及拒絕酒測」等處罰規定，各級主管應積極宣導，達成單位零違規目標。

五、各單位主管及駐區督察，平時應多關心同仁，了解同仁生活及家庭狀況，適時協助，防微杜漸，並加強風險管理，採取有效預防措施，以免同仁再度致生違紀事件，影響機關形象。

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