昔日天后造型師涉毒 開毒趴被逮

2019-05-24 16:39

〔記者陳薏云／新北報導〕昔日天后造型師涉毒！新北市永和分局警方接獲線報，新北市板橋區一處大樓疑似有毒品交易，警昨日晚間持搜索票前往查緝，在屋內發現正在開趴的51吳姓男子以及49歲章姓男子，並於家中搜出多樣毒品如大麻、安非他命等，據了解，吳姓男子竟為當初火紅的天后御用造型師「小四老師」，如今吸毒狼狽落網，依毒品罪嫌送辦。

據了解綽號「小四老師」的吳男曾於亞洲星光大道擔任造型師，也曾擔任金鐘、金馬的主持人造型師，另也曾替當紅時也曾上遍美妝談話節目，與演藝圈內多位明星都相當友好，也曾擔任過天后孫燕姿的演唱會造型設計，近年較少出現在螢光幕前，隱居幕後從事時尚行業。

警方於日前接獲線報，位於板橋區樂群路的公寓，疑似時常開毒趴，警方經過長期蒐證，於昨日晚間7時許持搜索票前往查緝，當時吳男的友人正準備前往開趴，警方趁隙堵人，並持搜索票進入屋內，其中一間房間反鎖且有騷動，警方要求開門後發現吳男衣衫不整相當慌張，另也在客廳發現吳男的室友章男。

警方於房間衣櫃內搜出多樣毒品如安非他命4.4克；搖頭丸、大麻0.86克以及海洛因0.52克，立即以持有毒品現行犯逮捕歸案。

吳男向警方供稱，於幾年前便有接觸毒品，多是用來放鬆、助興，但房內多樣毒品僅有安非他命為他所有，其餘皆是章男持有，由於吳男長相俊俏獨特，且曾上遍電視節目，一眼即認出是名人，卻因接觸毒品自毀人生。

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