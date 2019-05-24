洗劫綑綁母女7小時 欠債男還囂張問「可以打一砲嗎？」

2019-05-24 13:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕塑膠工廠丁姓老闆因公司經營不善欠債百萬，竟起了洗劫熟人念頭，以1萬元為報酬，找雇用的越南籍范姓移工一起到認識的黃婦家中搜刮財物，得手6500元，丁男離去前拍下黃婦裸照威脅不准報警，色問黃婦「可以打一砲嗎？」遭拒，趁機摸了黃婦胸部、下體，母女度過驚恐7小時後掙脫報案，新北地院今依加重強盜罪、強制猥褻、強制罪判丁男徒刑10年9月，其中3月得易科罰金9萬元；范男依妨害自由罪判刑5月，得易科罰金15萬元，執行完驅逐出境，可上訴。

52歲丁男與黃婦夫妻是多年好友，知道週一至週四僅有黃婦與其女兒在家，丁男因公司經營不善欠下200、300萬元債務，去年11月便開始謀劃這樁強盜案，先藉故向黃婦丈夫借機車，偷偷複製黃婦夫妻新北市樹林區住處鑰匙，再向雇用的范男謊稱，黃婦是他的外遇對象，要范男幫忙捆綁讓她害怕而回南部，事成即可獲得1萬元酬勞。

判決指出，今年1月2日下午4時許，丁男與范男戴上口罩、手套，持複製鑰匙進入黃婦家躲藏等後，晚間近6時許，黃婦返家察覺有異，兩人因不想讓被害人認出，用棉被將先後返家的母女控制在房間，丁男並以水果刀背拍打母女，恫嚇兩人不得呼叫求助或反抗，晚間近8時丁男叫范男先行離開。

之後，丁男持向范男借來的手機，打字傳訊與黃婦對談，要黃婦供出提款卡密碼，搶走母女6500元現金及黃婦的提款卡，晚間11時許離去前，拉下黃婦衣褲胸趙拍攝裸照，要求母女朗誦「我不會報警」，否則將散布裸照，並傳訊問黃婦「可以打一砲嗎？很快的」，黃婦拒絕稱：「要有道義，錢都拿走了，不要傷害我」，丁男改伸手摸黃婦胸部、下體藉以滿足，事後警方循線將兩人逮捕。

審理時，丁男辯稱警方找到他時，表示這又不是什麼殺人放火的案子，也沒幾千元，趕快把錢還給人就好，才會交出6500元，他的目標其實是提款卡內的數10萬元，怎麼會去拿幾千元的現金，但後來拿到提款後就後悔了，所以把卡剪了沖進馬桶；傳訊問「可以打一砲嗎？很快的」，是不想讓對方發現是熟人所為，因當時沒燈光，才會不小心碰觸到黃婦身體，就算要猥褻，他也會摸年輕的黃婦女兒，怎麼可能去摸黃婦，否認犯行，范男則認罪。

因丁男前後供詞不一，法官認定其辯詞不可採，依監視器畫面、雙方LINE對話紀錄、現場採證照及被害人、范男供詞，認定丁男犯行，依加重竊盜罪判刑8年、強制猥褻罪判刑3年2月、強制罪徒刑3月，應執行徒刑10年9月，強制罪3月得易科罰金。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法