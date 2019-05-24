獨家》又來一波恐嚇信 國民黨「政三代」嗆無差別放火！

2019-05-24 06:00

〔記者王捷／台南報導〕國民黨「政三代」胡睿，疑似無法向在仁愛之家任要職的父母要到錢，上次寄恐嚇信到仁愛之家，揚言「殺光老人、小孩」，沒想到被揭露後，胡睿23日再次寄出恐嚇信，要求母親回應，否則就要對仁愛之家旗下單位無差別放火，讓仁愛之家再度報案，台南市警五分局證實已受理報案，但警方請民眾放心，胡睿人在中國，只要一入境，就會請他接受調查。

25歲的胡睿出身台南望族，祖父胡龍寶曾是台南縣國民黨籍縣長，父母都在仁愛之家任職，據了解老來得子的胡家，對胡睿相當疼愛，但是胡睿卻常冒充國民黨的高官，在外四處與人打交道、參加許多藍軍的政治活動，因此部分國民黨人士對胡睿有印象。

這個月胡睿疑似無法向家人拿到零用錢，頻頻對仁愛之家寄出恐嚇信，揚言要殺害仁愛之家老小，事後父母感到相當抱歉，雖然胡睿也寄出了道歉信給仁愛之家，但是仁愛之家決定要對胡睿提告恐嚇。

原本以為事情到一段落，沒想到胡睿在23日又寄出恐嚇信，開頭是「敬告仁愛之家」全體，並將父母的名字也寫在恐嚇信中，表明就是父母的兒子，雖然這封信沒有寫下要求，但要仁愛之家等人「脖子抹抹乾淨」，他將無差別選擇單位放火，或找人下手。

仁愛之家工作人員發現後，再次向多處派出所報案，警方則指出，請民眾不要擔心，經過調查胡睿人在中國，目前沒有入境紀錄，會嚴密守候等胡睿返台。

胡母得知後哽咽說，胡睿精神方面有狀況，她也很擔心胡睿的下落，不過目前他沒有與家人連絡，已委託中國的友人、警方協尋胡睿的下落。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法