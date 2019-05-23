舉頭三尺有神明！天眼之下宵小無所遁形

2019-05-23 12:00

［記者楊政郡／台中報導］舉頭三尺有神明！43歲林姓男子不知道櫃檯上有「天眼」，在飲料店徘徊、惺惺作態，趁店員轉身去備料，伸手拿走櫃檯上的智慧型手機，雖然沒看到宵小的臉，警方比對、過慮周遭數十支監視器，鎖定林男，一天就把他抓到，移送地檢署偵辦。

本月21日在一分局大誠所轄區中華路某飲料店，發生店員服務生手機失竊，經調閱櫃台上方的監視器，一名戴機車安全帽的男子，在櫃台前左顧右盼多時，也沒點飲料，不時又翻找自己包包，後來趁店員轉身去備料，他利用隨身包包掩護旁人的視線（一旁有多人再等飲料），他一手翻找自己的包包，一手滑進櫃台電腦的下方，摸走店員的智慧型手機，過程在監視器下一覽無遺，但卻沒拍不到他的相貌！

大誠分駐所接獲報案後，詢問店員沒有人知道宵小的姓名，也都不認識，就開始從周遭的監視器進行比對及過濾，比對他的穿著、安全帽，過慮數十支監視器，鎖定林男（43歲）。

警方通知到案後，林男供稱原本要去買飲料，到場後看到有手機放在櫃台上，就心生歹念，無心點飲料，就在找機會下手，趁店員忙於工作時，就以隨身包包做掩護，將手機放到包包內，沒想到頭頂上有一個監視器，拍得這麼清楚，警方訊後依竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。

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