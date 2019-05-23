第5度酒駕被逮 辯稱急著帶摔倒老母求診 法院斥惡劣！

2019-05-23 11:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕趙姓男子有4次酒駕前科，都獲得緩起訴或易科罰金的處分，從未因酒駕入獄，去年他又第五次酒駕被查獲，這次台中地院不饒他，依公共危險罪判刑7月，必須入獄蹲苦窯，他上訴二審，辯稱自己是孝子，是突然接獲年邁母親在浴室摔倒的通知，急著趕回家送母親求診，酒駕情非得已，如果入獄，老母與妻兒生活將陷入困頓，台中高分院卻認為，此人素行不良、行為惡劣，急著探視母親，亦可選擇搭乘其他交通工具，駁回上訴，全案確定。

判決書指出，高職畢業、從事水泥工的趙男，於2004年第一次酒駕，彰化地檢署給予緩起訴處分，條件是支付3萬元緩起訴金，2007年他第二度酒駕，台中地院判刑2月，易科罰金6萬元，翌年（2008年）他酒後開車上國道高速公路被攔查，第三次酒駕，台南地院判刑6月，易科罰金18萬元，2014年第四度酒駕，台中地院仍判刑6月，易科罰金18萬元，他繳罰金（含緩起訴金）高達45萬元，但從未入獄。

去年8月28日下午，他在彰化縣員林市工地喝酒，開車途經台中市烏日區，因行車不穩被警方盤查，酒測數值0.64毫克，第五度酒駕被捕，台中地院認定他是累犯，依法加重量刑，判刑7月，必須入獄，他上訴二審，辯稱案發前他接獲老母摔倒的通知，匆忙開車返家，想帶母親求診，有國術館的收據為憑，酒駕情非得已，如果他入獄，老母與妻子、幼子生活將頓失依靠，聲明減刑免除牢獄之災。

台中高分院法官卻認為，趙男第五次酒駕，顯示他心存僥倖，既漠視自己安危，更輕視國家法令與用路人安全，素行不良，「所為至為惡劣」，至於帶老母求診，亦可選擇其他交通工具，不能當酒駕的藉口，駁回上訴，全案確定。

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