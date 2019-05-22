北市桌遊店廁所驚見針孔偷拍狼竟是老闆…

2019-05-22 17:55

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市一名女子本月17日到大同區一家桌遊店玩樂，上廁所時赫然發現頭頂上方竟有一個針孔攝影機，她嚇得質問鄭姓老闆，並且向警方提告，警方調查發現，有10多名男女受害，老闆向警方坦承是因好奇才偷拍，目前警方依照妨害秘密罪嫌將鄭男函送法辦。

這間位於長安西路上的桌遊店，網路評價甚佳，加上價格親民，只要加入會員，100元就能暢玩一整天，還會主打淑女免費日等活動，吸引不少女客遊玩，想不到竟是誘女性顧客上門的陷阱。

警方調查發現，店內針孔攝影機竟有數十名顧客如廁畫面，警方當天即傳喚鄭男，他坦承是自己裝設，坦承偷拍，警方也陸續接獲10多名男、女被害者到派出所提告。

據了解，有被害人就直接在臉書粉絲團「靠北桌遊2.0」發文指出：「在XX門桌遊店玩，上廁所被偷拍，覺得很噁心變態，老闆說裝監視器是怕桌遊被偷。」不少網友回覆說「原來一天一百塊附帶被偷拍，之前就一直在想怎麼可以這麼便宜」、「如果偷拍很久的話，那我很有可能也是受害者了」

鄭男也在自己經營的LINE群道歉說，「我因為自己的好奇心，做了無法彌補的錯事，我對不起大家。不奢求原諒，還是要為自己的行為道歉，我願意當面向受害者下跪道歉。後續被害者採取什麼行動我都接受，我辜負了大家對我的信任，我對不起各位，我之後會離開桌遊圈，為自己的行為負責。」

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