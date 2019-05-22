520殲滅「我愛你」詐騙機房 被害人狂扣「親愛的」

2019-05-22 13:43

〔記者許國楨／台中報導〕男子林文龍招募6名成員組成愛情詐騙集團，假冒高富帥暖男透過交友軟體鎖定中國地區女性，祭出噓寒問暖擄獲芳心，再佯稱投資、急需周轉金為由詐騙匯款，其中光是兩名被害人就因此被詐兩百多萬元，警方520當天攻堅殲滅詐團機房時，不少被害人因找不到「親愛的」狂扣，讓警方痛斥林男等人，網路男蟲兼渣男。

刑事局中打第五隊隊長賴英門表示，該集團由44歲林男為首，他擔任金主負責出資及管理，年初在北屯區承租新建大樓內一戶當作機房並召募成員，利用網路交友軟體亂槍打鳥尋找中國地區女子攀談，鎖定後由成員從網路盜取高帥男子照片。

接著成員假冒身材健美之多金小開或成功商務人士，以通訊軟體「微信」ID暱稱「傾聽雨落」、「水藍」、「薛」、「強森」、「夕陽光輝」、「歐弟」、「徹底的灑脫」、「離傷」、「唐龍」及「夏風秋雨」等名稱與被害女子交往，祭出噓寒問暖、柔情攻勢，擄獲女子芳心後，欺騙被害女子感情。

最後待時機成熟再以投資股票或基金急需資金周轉等方式為由，要求被害女子匯款詐財，警方經多月追查蒐證，在本月20日當天率維安特勤隊執行攻堅，逮捕林姓主嫌及6名共犯，查扣教戰守則、手機、筆電等證物。

有被害女子在520這特殊節日因找不到「親愛的」，訊息未讀未回而傷心欲絕發送訊息「你怎麼忍心在今天毫無預警的520今天失蹤呢，為什麼這樣對我呀，老公….為什麼」；警方清查已有多名中國女子受騙匯款，被騙金額超過276萬元，訊後將全案依詐欺、組織犯罪條例等罪嫌送辦，同時呼籲被害女子主動與台灣警方聯繫。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法