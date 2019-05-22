鼎泰豐工讀生推門撞傷櫃姐 判賠13萬元

2019-05-22 11:57

〔記者張文川／台北報導〕鼎泰豐忠孝店（已搬遷）16歲莊姓工讀生，2014年底上班途中時，推開鼎泰豐與百貨公司中間的通道門，撞倒門另一側的崇光百貨邱姓櫃姐，造成下背挫傷，演變成脊椎滑脫症、椎間盤突出，1年後動手術打骨釘治療；邱女提告求償167萬餘元，一審判工讀生與家長應賠償8萬6000餘元，二審加碼判鼎泰豐應和莊與家長連帶再賠5萬元；雙方都上訴，三審最高法院今維持二審，判共應賠13萬餘元定讞。

判決指出，莊姓工讀生當時還只是高一學生，2014年12月16日他在趕著上班途中，，要從忠孝店後方的通道門進入，未注意門後面有沒有人，就用力推門，不巧邱姓SOGO櫃姐經過門的另一側，被當場撞飛，腰、背疼痛不止。

邱女後來至義大醫院診斷，醫師說她第3至5節腰椎得了脊椎滑脫症，以及椎間盤突出，第4腰椎骨折，隔年11月她住院切除椎間盤、椎板，植入減壓骨釘、補骨融合，術後須使用背架固定保護，須長期復健，也不能久站、負重，以致她無法再當櫃姐，辭去工作。

櫃姐主張她身心與工作權都受創，求償勞動力減損108萬元、薪資損失8萬多元，加上醫療復健費、看護費、交通費等，共求償167萬餘元。

台北地院一審認定是莊姓工讀生的過失，判莊的父母應賠償8萬6000餘元；高院二審認定，邱女在事發1年後才診斷椎間盤突出等，並開刀治療，可見邱女手術原因未必是被撞傷所致，仍駁回醫藥費、勞動能力減損等請求，除了維持莊和家長應賠8萬6000元，還加碼鼎泰豐也應與工讀生與家長連帶賠償5萬元精神慰撫金。

兩造都上訴，最高法院今駁回上訴，維持應賠13萬餘元確定。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法