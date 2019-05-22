出獄一年又吸毒 騎車狂逃5公里的下場是自摔被逮

2019-05-22 11:15

〔記者王冠仁／台北報導〕51歲鄒姓男子出獄後找不到好工作，他缺錢孔急壓力大，再次買來毒品安非他命吸食紓壓。他日前騎車外出在路口遇到綠燈卻不起步，引起巡邏員警注意，警方上前關切，他猛催油門落跑，與警方在萬華巷弄內追逐5公里；鄒最後自摔倒地，他一度謊稱自己是因無照駕駛才心虛落跑，但警方最後在他口袋內查獲毒品吸食器，將他依毒品罪嫌送辦。

警方調查，51歲鄒姓男子有多起毒品前科，他去年才出獄，但他重獲自由身後，卻因為找不到好工作，只能四處打零工，經濟壓力不小；他疑似受不了壓力，又回頭吸毒，再次陷入毒窟。

萬華分局康定所警員潘羿甫及大理所警員魏大鈞，日前深夜執行巡邏勤務時，在艋舺大道附近發現鄒騎乘機車停在路旁，儘管是綠燈卻也「不動如山」。員警起初擔心鄒可能身體不適，趨前關切，但鄒隨即猛催油門加速落跑。

鄒不顧路上人車，沿途違規並闖越多個紅燈逃逸，警方一路尾隨，鄒沿艋舺大道、興寧街、莒光路、西園路二段、寶興街等處逃逸，最後在西園路二段281巷內打滑自摔，逃逸路成將近5公里。

鄒摔車被逮後，一度向警方誆稱自己是無照駕駛才心虛落跑，但警方查出鄒其實有駕照，最後在鄒的口袋內發現安非他命吸食器。

警方說，鄒持有的吸食器內有安非他命殘渣，他不僅被警方依毒品罪嫌送辦，交通違規部分，警方也將根據蒐證影像告發，他恐吃上近10張罰單。

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