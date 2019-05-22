扯！見警執法取締超速 他一怒偷走百萬測速照相器GG了

2019-05-22 11:18

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市45歲王姓白牌車司機，15日騎車行經中壢區中豐北路，見中壢交通中隊員警正在路中的中央分隔島執行取締超速勤務，曾多次因為超速被開單的他，「見笑轉生氣」，趁著執法員警不注意之際，進而竊走剛架設好的百萬元測速照相機；案經警方調閱監視器連日偵辦追查，王男自知法網難逃，主動繳回測速照相機，全案依竊盜罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

警方調查，王男是白牌車司機，經常來往於桃園至台北兩地，15日上午7時51分許，王男頭戴白色全罩式安全帽、配戴白手套騎乘以衣物遮蔽車牌的機車，默默靠近該測速照相機，員警見狀立即奔上前大聲吆喝制止，但王男仍迅速將該測速照相機上的電腦及鏡頭等用力拉走，並沿中豐路左轉啟文路方向逃逸。

警方調閱沿線監視器查出，王男早於15日一早曾開車在附近來回走了幾趟，確認地形環境後再回家換機車作案，經過循線確認王男身分追查，事隔6天、王男自知法網難逃主動到案，並繳回測速照相器。

王男偵訊時坦承因對警方執行測速照取締勤務心生不滿，才竊取測速照相機洩恨，近2年被開了1、20幾張超速罰單，總金額超過2萬元，生活快過不下去，才會想此方式洩恨，對於罪加一條，後悔也來不及。

警方重申，未來仍將持續取締嚴重超速違規，並呼籲民眾應遵守交通規則以維護行車安全，而非故意破壞或竊取交通執法裝備。

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