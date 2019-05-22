手機遺失上圖形鎖 智警靠IG找回失主

2019-05-22 10:39

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄三民第二分局覺民路派出所警員日前受理民眾拾獲一支手機，因手機螢幕有圖形鎖，無法通知失主，警透過手機付款介面，先查出失主信箱帳號的前半段，再利用網路社群軟體Instagram（IG）搜尋到失主的全名，最後調出全國同姓名的人，花了一天時間，讓手機物歸原主。

覺民所員警張俊仁、林弘明，日前接獲民眾報案，稱在路旁拾得一支手機，但因手機螢幕有圖形鎖，遂無法通知失主領回，因而送至派出所，希望警方協助找到失主。

員警先嘗試要解鎖，但試了幾次均無法打開，接著在上鎖手機的付款介面上，發現一組失主的信箱帳號，但僅顯示前半段，最後3碼卻用「＊」遮蔽。

警員聯想到不同的網路服務中，多數人也會設定相同的帳號，便用部分信箱帳號，至網路社群軟體IG搜尋，找到失主的帳號及全名。

警方遂鍥而不捨，調閱出全國同年齡層同姓名的人，共有6人，逐一打電話確認，終於聯絡上50歲郭小姐前來領取。

郭女前來領取手機時，也難以置信，原以為遺失手機不可能回來，如今竟完好無缺的出現在面前，失而復得的感覺讓她直呼真奇妙。對於員警描述找到手機的過程，更對員警處理事情的能力以及素質讚嘆不已。

三民二分局分局長黃文哲表示：「民眾的小事，就是警方的大事。」只要民眾有任何需要幫忙的地方，警方必會全心全力替人民解決困難。

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