中國漁船越界濫捕 遭重罰340萬強制驅離

2019-05-21 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕今年3月，中國籍「閩龍漁61028」號漁船越界至我東沙海域，濫捕魟魚、軟珊瑚、海樹等保育類海洋生物，我海巡署高雄海巡隊移送法辦。在高雄地檢署留置70日調查，並重罰340萬元後，昨（20）日將人船強制驅離。

綜合媒體報導，高雄地檢署重罰船主340萬元，並確認罰款已繳入公庫。除此之外，海巡署艦隊分署依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」裁處沒入漁具，並由高雄市政府海洋局割除該漁船所使用的滾輪式拖網。最後，昨天由高雄海巡隊「PP-10027」艇將該船強制驅離至限制水域外。

高雄海巡隊表示，今年在東沙海域查扣越界捕撈的漁船共2艘，替公庫進帳590萬元。高雄海巡隊表示，為了保護東沙海域的生態資源，將持續透過「大高雄地區環境暨國土保護聯繫平台」聯繫機制不定期實施強化東沙海域巡護勤務。

據本報3月13日報導，海巡署在距東沙島東方11.6浬處，查獲中國籍「閩龍漁61028」號漁船越界非法捕撈，海巡人員除了在船上查獲漁獲約2000公斤，還查獲高雄市政府公告禁止採捕的軟骨魚類魟魚3隻、軟珊瑚17公斤及海樹44公斤，而且該船所使用的滾輪式底拖網，會嚴重破壞海洋生態。而此案也是海洋國家公園管理處成立後首次查獲。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法