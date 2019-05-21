被盧姓女醫追債 張淑晶：我言不由衷

2019-05-21 15:30

〔記者溫于德／台北報導〕人稱惡房東的張淑晶，遭曾為她做眼睛雷射的盧姓女醫指控欠錢不還；台北簡易庭審理後判張女應如數給付盧女34萬餘元。張女不服，提起上訴。台北地院上午開庭審理，張淑晶向法官強調：「我言不由衷」，盧女還聯合胞兄張振盛對付她，上週一趁她在高等法院出庭時，假扣押她的代步車。

全案起因於，盧姓女醫指控張淑晶，2007年2月初將台南市房屋借名登記在盧女名下，以便取得房屋貸款，但張女後繳貸款資金不足，盧女遂代墊4期貸款共34萬餘元；不過，房屋後來賣出後，張女竟因獲利不如期，反要求支付買賣虧損金額，但已遭新北地院駁回確定；盧女因而請求張女返還不當得利34萬餘元。

簡易庭認定盧姓女醫提告有理，去年9月判張淑晶應如數賠償34萬餘元。

今天開庭時時，張淑晶先指盧姓女醫的不是，原因在於，盧女當初是她的醫師，認為她可以信任，才將屬於自己的893萬元放在盧女帳戶內，但盧女以為股票好賺，便自己投資，卻惹到地下錢莊，後來也是她為盧女解決；但令她無法忍受的是，盧女現在拒絕讓她動用原屬於她但借放在盧女戶頭內的錢。

張淑晶接著回歸本案強調，台南房屋確實是盧姓女醫的，自然應由盧女付貸款。

張淑晶另提到，盧姓女醫還聯合她的胞兄張振勝，趁她上週一在高院就她與胞兄張振勝借貸糾紛出庭時，委託友人找民事執行處人員假扣押她的代步車，讓她非常不滿。

盧姓醫師聽完張淑晶陳述後直斥「謊話連篇、鬼話連篇」。

法官庭末諭知將調取張淑晶聲請調閱的他案卷宗，再通知張女閱卷，全案候核辦。

張淑晶庭後見記者準備採訪她，徘徊在法院與地檢署間逾30分鐘。面對記者關心她是否因汽車被扣押，改騎機車才不慎跌倒受傷，導致手、腳遭均纏繞繃帶；張並未回應，隨即搭計程車離開。

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