保力達加米酒開趴慶耶誕 一移工被砍死

2019-05-21 10:10

［記者楊政郡／台中報導］12名男女印尼籍逃逸移工，去年12月25日耶誕節，大家聚集在中市和平區某工寮慶祝耶誕，現場喝保力達加米酒，徹夜狂歡跳舞，凌晨3時許，維奇（男譯音）不滿艾利（男譯音）指控他偷車，看不起他，持切肉的刀，朝艾利頭頸部猛刺，艾利血流如注經搬運車送梨山衛生局，再轉送中國附醫，中途已心臟停止，清晨6時醫師宣告死亡，檢方依殺人罪起訴維奇。

起訴書指出，印尼及移工維奇自2016年5月18日申請合法入境，同月24日就被通報逃逸，而私下與該國逃逸移工連繫，2018年12月25日招集12名男女逃逸移工，聚集在和平區中興路某工寮，大家慶祝耶誕狂歡，現場準備保力達加米酒。

而一夜狂歡後，大家都喝了不少酒，期間艾利就曾對維奇說「機車都是你們偷的」，維其反問「為什麼都說是他偷的」，艾利笑笑沒回答，他覺得艾利看不起他，後來大家又繼續喝酒及跳舞，約凌晨3時了，他想與艾利解釋偷車的事，艾利拿出一把切肉的刀，用刀肉拍他的臉，他把刀子擋掉地上，右手打了艾利一拳，艾利又反擊他，他拿起地上刀子刺艾利3下，艾利喊了一聲「為什麼！」，他就跑了。

艾利血流如注，經以農用搬運車載到台七線，再由消防救護車運送到梨山衛生所，但衛生所無法處理緊急大傷患，再轉送中國附醫，途中已經氣絕停止心跳，清晨6時許經急救醫師宣告死亡。

維奇到案後，坦承不諱，現場有艾利的女友及維奇的女友，還有多人做證，證述相符。

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