「猜猜我是誰」詐團再起 單月得手贓款上千萬

2019-03-21 18:29

〔記者陳薏云／新北報導〕新北警新店分局日前瓦解以26歲張姓男子為首之電信詐騙集團，警方查獲該集團提款車手共8名。警方調查發現該詐騙集團皆以「猜猜我是誰」方式行騙，共有11名民眾上當，單月得手贓款高達上千萬元，警方訊後將8人依詐欺、洗錢防制法罪嫌送辦。

警方調查，去年9月有多名被害人，都被該集團之車手提領遭騙的款項，其中一名62歲林姓婦人去年9月份接到集團成員假冒為林姓婦人之女兒來電，誆稱向地下錢莊借高利貸急需用錢，向她共借款936萬元之鉅，並要求匯到指定帳戶，事後發現被騙報警。

另名83歲陳姓女子9月份則接到集團成員假冒為陳姓女子之孫女來電，誆稱急需用錢，向她共借款10萬元，並要求匯到指定帳戶，事後發現被騙報警。

新店警方根據警政署165提款熱點及大數據分析並鎖定以張男為首之詐騙集團，並報請新北地檢署楊景舜檢察官指揮偵辦，分別查獲8名車手到案說明。

警方統計，這11名被害人都是因為遭詐騙集團假冒親友，利用猜猜我是誰的詐騙方式，讓被害人先入為主，自己先稱呼對方身分，詐騙集團再順勢應答，接著陸續用投資、借貸、急需用錢等理由，誘騙被害人匯款，導致被害人損失慘重。

警方統計，這個詐騙集團在去年9月份，陸續成功騙取11名被害人，最少10萬元、最高936萬元，獲利高達上千萬元，警方最後也將這9名集團成員依詐欺及洗錢防制法函送新北地檢署偵辦。

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