酒後騎車載友遇警盤查 他催油門落跑下秒綜藝摔

2019-03-20 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕台中市警方先前查獲機車騎士酒駕，影片經台中市警局公布後影發網友熱議，該名酒駕騎士載著朋友被警方發現行跡可疑，盤查時騎士立刻落跑，卻不勝酒力馬上摔車，網友對此讚道「好療癒」。

臉書粉絲專頁「TCPB局長室」PO出1段影片，當中顯示巡邏員警在中清路一段值勤時，發現1輛雙載機車出現搖擺、不穩的情形，警方開始跟在騎士後面，直到騎士在太原路一段路口待轉，乘機上前要求騎士將摩托車停靠路邊，並提供證件給警方查驗，騎士當下立刻愣住。

正當警方等待騎士拿出證件時，對方竟然油門一催意圖開溜，但後座友人沒有料到機車會突然前進，立刻摔下車，並且讓整部車直接橫倒在路面，騎車的男子向警方坦承有喝酒，對於受傷的友人也感到相當愧疚，警方測出男子酒測值高達0.31，全案依公共危險罪移送地檢署處理。

網友們看完影片後都認為男子「罪有應得」，相繼留言指出「看見有摔車我就爽了」、「如果我在那停紅綠燈，我應該會大笑出來」、「這個綜藝摔有點痛！」、「真的不要害人害己，不要酒駕」、「支持取締酒駕」、「既然是好兄弟應該互相勸阻不要酒駕才能讓友誼長存」。

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