國道警拐熟女上山性侵 不舉反控仙人跳下場慘了…

2019-03-20 18:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道公路警察局51歲林姓男警員，被50歲謝姓女網友控告誘騙她到偏郊山區性侵，林男矢口否認，反指「謝女就是專門用此伎倆來賺錢」，林男因此案停職中；案經苗栗地方法院審理，法官認為，林男對謝女應存有不軌企圖，進而於欲發展進一步親密關係不果後，以強暴、脅迫且違反謝女意願的方法而為性交，依強制性交罪，判林男4年2個月。全案可上訴。

法官調查，林男7年前在國道第四大隊時，在臉書認識從事警用品銷售、離婚單身的謝女；多年來雙方互有聯繫。前年8月1日，謝女向已轉調國道二隊的林男借10萬元，聲稱要繳房貸；雙方相約隔天於謝女居住的嘉義市碰面交付。林男於約定時間前3分鐘發訊息給謝女，稱車子在苗栗故障，要她搭高鐵北上取款。

謝女抵達前，林男還與另名林姓女友人、錢姓男友人3人在高鐵苗栗站外暗中觀察，見謝女出現，先以手機錄影觀察，又發簡訊給她，藉口有事，請謝女先到造橋鄉龍湖宮附近一家餐廳等他；謝女找不到餐廳，林男請她到附近湖畔步道等他。

謝女耗了1個多小時，仍不見林男，致電向林男表明要離開，林男才獨自開車現身，載她四處繞；林男在車上要求謝女將手機關機，並交由他保管，途中反覆追問謝女「我很有錢，要不要當我小老婆？要不要一起去洗溫泉？」謝女見人煙稀少擔心遭遇不測，先虛偽迎合，最後將謝女載往銅鑼鄉九華山，林男強脫她內褲、親吻她嘴巴和胸部，因無法勃起，用手指性侵。

林男事後將謝女載回高鐵苗栗站，丟1000元給謝女。謝女當晚回嘉義，傳送郵局帳號給林男，稱「只能說，看你的良心了！」林男未回應，她驗傷後報案性侵。

法官認為，林男應係存有對謝女不軌企圖，利用謝女急需借款度過難關心態，假意答應借款，藉故誘使謝女前來林男熟悉的苗栗地區見面，先消耗謝女體力，再阻止謝女對外聯繫，進而於欲發展進一步親密關係不果後，憑藉地緣、環境及身體條件等優勢，以強暴、脅迫且違反謝女意願的方法對謝女為性交，犯行洵堪認定。

林男身為警察人員，對謝女心靈造成創傷，所生危害非輕，且始終矢口否認犯行，屢屢改變其供述，使檢警及法院均耗費相當時間與資源調查證據，又迄未與謝女和解、填補其所受損害，更一再抗辯係謝女引誘、自願甚至設局陷害，指控謝女是詐騙慣犯云云，造成謝女二度傷害，犯罪後態度顯然不佳，判4年2個月。

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