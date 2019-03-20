號稱北市最大夾娃娃機店卻擺滿盜版品 迪士尼憤而告發

2019-03-20 13:47

〔記者陳薏云／台北報導〕花大錢卻夾到盜版娃娃！台北市一名邱姓男子，於萬華區西門町商圈經營號稱台北最大夾娃娃機店面，卻放置涉侵權迪士尼相關娃娃商品供民眾夾取，此舉遭美商迪士尼公司告發，警方前往查緝，果真查獲1130隻盜版娃娃，估計侵權市值約新臺幣50萬元，全案依商標法送辦。警方呼籲，涉案的娃娃機「台主」及「場主」都違法，千萬不要因僥倖而放置仿冒商品供民眾夾取。

保安警察第二總隊刑警大隊偵查第一隊日前接獲迪士尼報案，表示於西門町商圈一間夾娃娃機店內擺設大量盜版娃娃，警方調查及親自蒐證，確認該夾娃娃機業者提供之迪士尼商品確係侵權物無訛後，遂持臺灣臺北地方法院搜索票，前往該營業處所，一舉查獲仿冒迪士尼商品1130件，業者短期幾個月內已賺取新臺幣數十萬元，不法獲利再用於大量進貨仿冒商品，大賺黑心財，所幸及時查獲，全案依違反商標法函送法辦。

依據我國商標法第97條之規定，明知仿冒商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣五萬元以下罰金。涉案夾娃娃機營業處所之「場主」，將娃娃機臺出租予「臺主」，雖機台內商品之進貨、補貨皆係臺主所為，但「場主」不能有左手收機台租金，出事後右手推「臺主」去背黑鍋之僥倖心態。

保安警察第二總隊刑事警察大隊也呼籲民眾，無論店家之規模大小，各類商品琳瑯滿目，皆不無有侵權商品隱藏其中之可能，故在享受夾娃娃樂趣之同時，隔著玻璃窗觀看內容商品，雖很難看清楚商品之相關細節標示，持有存疑可以先行詢問店家，若已夾取到疑似侵權劣質品可持相關證據至警察機關提出告發。

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