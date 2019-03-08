迪士尼竟藏荒廢20年 「鬼島」！廢墟屍骨超駭人

2019-03-08 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕全球最大規模的美國佛州迪士尼樂園中，暗藏了一座荒廢20年的恐怖鬼島，島上不僅雜草叢生、建築物嚴重毀損成廢墟，甚至隨處可見各種動物的骸骨，令人看得毛骨悚然。

據英國《鏡報》報導，這個島嶼面積約11英畝（4.4公頃），體積不大，迪士尼集團在1965年買下這個島，並命名為「金銀島」，當時在島上養了不少罕見、珍貴的鳥類與植物，甚至包括了已在1990滅絕的「海濱灰雀」。

但是在1998年，因迪士尼集團另外開闢了更大的野生動物公園，加上金銀島只有坐船才能抵達，運輸規模難以應付越來越多的觀光客，因此金銀島也在1999年關閉，並漸漸荒廢，這裡也逐漸變成雜草叢生、處處可見動物骨骸的「鬼島」。

在迪士尼金銀島荒廢的歲月中，包括遊客和工作人員，鮮少有人膽敢踏上這座鬼島，反而讓該地成為一些珍稀植物生存的好地方，也在最近吸引了一名YouTuber冒險進入此地，讓外界一觀鬼島內的情形。

該YouTuber冒險踏入鬼島影片，請點下方連結

Disney's Forgotten Theme Park - Abandoned Discovery Island

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