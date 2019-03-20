簽賭機房藏身一中商圈 一中校友幹探逮人

2019-03-20 11:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市劉姓男子看準網路簽注商機，結合曾是詐騙集團的成員運用「專長」成立網路賭博機房藏身一中商圈，利用該商圈新世代年輕人且人來人往，讓集團成員八年級生完美偽裝隱匿其中，但警方也不是省油的燈，找來對附近街道、景物熟悉的一中畢業幹探跟監確認後，前天循線攻堅破獲。

刑事局中打偵六大隊第二隊與台中市第一分局日前共同偵辦一起毒品案時，發現目標22歲劉姓男子等人平日無正當職業，卻都以雙B高級轎車代步並承租高級住宅區，經深入追查後，發現劉男等人多犯有詐欺及賭博等刑案紀錄，研判案情不單純，懷疑劉男等人除吸食、販賣毒品外，另涉嫌經營網路賭博機房，立即報請台中地檢署檢察官陳振義指揮偵辦。

經警方調閱相關資料分析研判，逐一過濾可疑場所後，查出劉男在一中商圈內承租3樓透天店面，利用該商圈人來人往熱鬧的車潮人潮做掩護，經找來對附近街道、景物熟悉的一中畢業幹探跟監確認後，前天會同第二分局破門攻堅查緝，當場逮捕劉男等共15人，查扣電腦主機、監視器及鏡頭、手機、點鈔機及現28萬900元等贓證物。

二隊隊長徐名谷表示，該集團手法係以微信或QQ帳號方式拉攏中國民眾加入會員儲值，投注所代言「龍騰彩卷」及類似「北京賽車」的快艇賽事、或以報明牌方式給對方下注簽賭，再從中抽成牟利，平均每月獲利近60萬元。

一名成員透露，其實詐騙機房與簽賭網站的同質性很高，同樣都是敲鍵盤或透過話術包裝說服對方匯款或下注，不同點在於相較賭博的刑度，詐欺的刑責更重還要一罪一罰，因此近年來已有許多詐團成員轉行從事網路簽注；警方表示，已注意到這股趨勢將加強查緝，訊後全案依賭博罪嫌送辦。

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