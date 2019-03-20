疑未遵守淨空規定 小黃後尾遭火車撞飛

2019-03-20 11:11

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名51歲小黃運將昨晚開車從新竹市區中山路往中華路方向行駛，行經一處平交道遇上紅燈，運將疑似未遵守平交道保持淨空規定，就直接將車停在黃色網狀線上，此時一輛火車準備經過，運將看到鐵路柵欄下放大吃一驚，車輛閃避不及遭火車撞斷車尾保險桿，整起意外也造成台鐵延誤14分鐘，所幸無人傷亡。

鐵路警察局新竹分駐所副所長謝世賢、警員林盈暉昨晚8點25分獲報，指台鐵2244次香山=新竹間西正線列車在農會前平交道撞擊一輛計程車後保險桿，警方到場時計程車已不見蹤影，只留下汽車保險桿，便著手調閱監視器查明原因。

警方指出，該名運將開車行經該平交道遇上紅燈，卻疑未依規定保持平交道淨空，不久鐵路柵欄下放，運將才驚覺火車逼近，趕緊往前行駛，但仍遭柵欄卡住，火車直接碰撞到計程車尾端，將保險桿撞斷。

事後，警方通知該名運將到案，運將酒測值為0，他供稱因未與前方車輛保持安全距離，等到紅燈時車輛就停在平交道上。警方訊後依道路交通管理處罰條例、公共危險罪嫌將運將法辦。

警方提醒，市區平交道車流量大，遮斷器起落期間，駕駛人千萬不能搶快闖越，否則將嚴重危及自身與他人安危，另外，新竹縣市共有20座鐵路平交道，個點皆設有監視器全時運作，同步與警方連線，警方若接獲民眾檢舉，也會調閱畫面查證，屬實就會開單舉發。

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