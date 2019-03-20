新北三安大執法 三重傳鬥毆砍人警逮4人

2019-03-20 02:37

〔中央社〕新北19日深夜動員警力執行「治安、公安、交安」三安大執法，但半夜發生當街砍人事件，警方迅速逮4人，初步調查全案是因感情糾紛談判不攏而爆口角，造成一人遭砍傷送醫。

為打造新北市安居樂業生活環境，新北市長侯友宜特別指示市府團隊針對治安、交通、公安三管齊下，於19日晚間起到4月18日實施為期一個月的「安居三箭－新北三安大執法『治安、公安、交安』違法零容忍」行動專案，第一天晚間由副市長謝政達帶稽查。

謝政達帶隊稽查某按摩養生館後貼出警示標誌，謝政達表示，治安公安交安的三安執法，是中央和地方一起努力的方向，遭貼警示標誌的養生館主要是室內用不合法的建材隔間，才會列為嚴重違規場所，30天後會再進行複查，若仍不合格會強制拆除或斷水斷電。

就在大批警力在街頭執法時，三重碧華街深夜卻發生當街開槍燒車及砍人事件。警消獲報後立即到場，現場共有6人涉嫌犯案，警方封街逮獲4 人。

警方初步了解疑是因感情糾紛談判不攏而爆口角，造成一人遭砍傷送醫，傷口長達10公分，經治療後已無大礙。全案正深入調查。（編輯：陳政一）

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