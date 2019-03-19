超商前無障礙坡道踩空骨折 女子獲國賠21萬元確定

2019-03-19 21:42

〔記者楊國文／台北報導〕詹姓女子行經新北市一處超商前的無障礙坡道時，因該處有階段落差，卻無明顯標示，以致踩空跌倒骨折，怒告新北市政府要求國賠，高等法院認定詹女踩空受傷與坡道設置或管理不當有因果關係，今判新北市府應國賠21萬多元確定。

詹女具狀指控，2016年12月26日下午，她經過新北市永和區保福路口附近的一處超商前無障礙坡道時，因該處有階段落差，卻未用和該坡道磨石子路面有明顯差別的顏色標示，使她不小心踩空受傷而骨折，新北市政府養工處有疏失，應國賠她45萬多元。

新北市養工處指稱，該坡道是提供身心障礙人士行走的無障礙空間，因為有坡道的設計，一定會在坡道盡頭有緩降空間，騎樓和下方的人行道的區隔應可以輕易辨別出來，而且坡道未標示警示色帶為常態設計，因此該坡道的設置和管道並無問題，不必國賠。

高院審理認定，該坡道接騎樓處的階段落差，確有踩空風險，應屬公共設施設置、管理有所欠缺，與詹女踩空跌倒受傷之間有因果關係，應賠償30萬多元，但她未注意前方路況，以致踩空跌倒，本身也有過失，兩者過失責任應分別為七比三，今判新北市府應國賠21萬多元確定。

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