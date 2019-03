洋妻和下屬床戰合拍裸照 竹科主管發現戴綠帽怒提告

2019-03-19 18:10

〔記者蔡彰盛/新竹報導〕竹科1名高階主管2006年娶了美國的洋妞為妻,羡煞周遭朋友,2人近年感情變淡,洋妻還偷吃丈夫的同事,直到人夫發現妻子手機竟有與辦公室同事裸露上半身的親密床照及對話,才警覺戴綠帽,憤而控妻及同事妨害家庭。不過,洋妻案發後即返美,小王則否認犯行,由於檢方查無其他證據,證明2人有性行為,全案不起訴處分。

檢方調查,這名美國洋妻(44歲)2006年嫁給當時大他2歲的竹科楊姓主管,2人結婚10年未生育子女。只是妻子經常隨著丈夫參加社交活動,包括一起參與公司的聚會聯誼,因而結識丈夫的部屬蔡男,沒想到2人竟互有好感,還背著楊男私通,發生不倫。

去年楊男從妻子FB與手機的訊息中發現蔡男和老婆有「With all my babies in you ?」、「I love you」、「I want to hug you as well」等親暱對話,甚至還有2人半裸擁抱和喇舌的床戰照,懷疑2人去年7月26日到29日,在新竹市的飯店內房間床戰數次。

楊男不甘被戴綠帽,控告2人妨害家庭罪嫌。而洋妻遭丈夫控告後,隨即出境回美,未再入境台灣,因此檢方完全無法獲得洋妻的證詞。而小王蔡男則否認有和洋妻嘿咻過,堅稱2人是認識很久的朋友,會在FB天馬行空的聊天,像煽情的、嚴肅的話題都會聊到;當天只是因身體不舒服,才在老爺飯店休息,當時她是來探視,而他們2人玩自拍,根本沒有肉體關係。

檢方認為,2人裸露上半身互擁躺在床上,或側躺在床上嘴對嘴親吻拍照,僅可證明2人有親密共睡,或擁抱、親吻共躺於一張床上,或有逾越一般朋友交往,但無法證明2人有通姦的事實。

同時,楊男未抓姦在床,也沒有找到像使用過的保險套、或沾黏精液衛生紙等佐證,也無其他證據確認2人有性行為,全案不起訴。

