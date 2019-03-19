line傳正妹圖諾當「一日女友」 癡男險上當…

2019-03-19 09:48

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣30歲謝姓男子，在通訊軟體LINE認識一名自稱「小ㄚ」的女子，對方照片面貌姣好，向謝男不斷溫言軟語，聲稱願意當他的「一日女友」，謝男怦然心動，遂依著「小ㄚ」指示到後龍鎮一家超商操作ATM匯款，但店員機警察覺有異立即通報警方，經警員苦口婆心勸說才讓謝男清醒，美人溫柔鄉幻滅。

竹南警分局後龍派出所警員金育煒日前接到萊爾富後龍店通報，稱一名男子疑似遭詐騙，警員到場發現謝男剛購買完GASH點數3000點數，並將序號拍照傳給對方，且正操作ATM欲匯出1000元，警方立即勸阻並協助凍結已購得的點數。

謝男向警方坦承，在網路上認識「正妹」小ㄚ，希望以金錢交易換取與小ㄚ「一日親密共處」的機會，但警方一眼識破是假援交真詐騙的老梗，經過苦苦勸說，並提出過往許多類似案例，指出許多歹徒利用美女照片，以網路散布援交訊息，等被害上鉤就要求匯款，若不從甚至會以黑道名義恐嚇，謝男這才恍然大悟。

竹南警分局順利阻詐，歸功超商黃姓店長的機警反應，也多虧平常警方臨櫃宣導收到成效，才阻止癡男掉入陷阱。

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