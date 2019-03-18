檢若濫訴有重大違失 立院初審通過需付法扶律師費

2019-03-18 14:38

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今初審通過「法律扶助法部分條文修正草案」，增訂檢察官若濫行起訴，或上訴有重大過失時，若被告委任的是法扶律師，經法院裁定後，該管檢察署要負擔法扶所支出的費用；提案人民進黨立委段宜康說，立法目的並非增加法扶收入，而是地檢署要為檢察官蒐證不足、濫行起訴承擔責任。

法律扶助基金會成立目的，是為了提供經濟弱勢，或其他無法受到法律適當保護者，必要的法律扶助，以維護憲法所保障人民的訴訟權、平等權。立院司委會今併案審查法扶法修正草案，共有4案。

其中，民進黨立委段宜康等人提案，增訂法扶法第34條之1，指目前司法院創立法扶基金會時雖編列5億元補助，但相較於歐美、日本動輒百億經費挹注，我經費明顯不足，為確保法扶資源有效利用，新訂檢察官如濫行起訴或上訴，應由該管檢察署負擔基金會支出的費用，以避免法扶資源浪費產生排擠效應。

段宜康強調，提案目的不是要讓法扶有收入，其所代表的意義是，地檢署要為檢察官因蒐證不足、濫行起訴承擔責任。

對此，列席備詢的法務部參事羅榮乾表示，他同意偵查中上訴要審慎，但也擔心修法會有若干後遺症，包括檢察官在做偵查作為時，心理上會有寒蟬效應，也會自我防禦；且刑事訴訟是動態的，從偵查到言詞辯論終結，檢辯雙方、當事人提出新證據，法院會如何判決檢方無從預測。

段宜康反駁，蒐證時不會有寒蟬效應，而是在起訴時，要檢視蒐證的資料能否支撐，強調「你（羅）代表法務部，陳述要有道理，這個提案不是我發明的，是法務部前部長邱太三當立委時提的，法務部覺得不行，哪一位來找我溝通？」；經討論後，段宜康裁示此部分照提案內容通過。

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