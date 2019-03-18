疑憂鬱症壓力大 幼教師跳高架道路身亡

2019-03-18 10:59

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲區39歲施姓女子，因長年罹患憂鬱症，疑似久病厭世，今日凌晨傳訊息給友人訴苦「壓力大」，透露輕生念頭後獨自開車離家，隨即從約5層樓高的五股區台64線快速道路一躍而下，施女重摔在五股疏洪北路上，警方雖緊急將她送醫搶救，但仍傷重不治。

蘆洲分局表示，今日凌晨2時許接獲民眾報案，指稱五股疏洪北路、新城八路口旁有名女子倒臥在血泊中，起初以為她遭車輛撞上，但經研判疑似從高處墜落，警員最後在台64線快速道路五股2匝道的槽化線上發現施女的小轎車，才排除是車禍事故。

警方事後調查，施女目前是名幼教老師，離婚育有一女，據友人指稱，施女長期罹患憂鬱症，近日來情緒低落，今日凌晨2時許曾接獲她傳送訊息透露輕生念頭，雖然緊急報案協尋，但仍阻止不了悲劇。

警方表示，鑑識人員現場勘驗，車道護欄上有攀爬痕跡，並無打鬥痕跡，初步排除外力介入，但詳細輕生原因仍待檢警相驗時進一步釐清。

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