公車司機愛上國中生！一次性愛賠30萬

2019-03-18 10:28

［記者楊政郡／台中報導］馮姓公車司機因經常搭載國二學生「珍妮」（化名）而認識，互留電話多次邀約出遊，去年9月間兩人出遊，被載到中市梧棲區某汽車旅館，明知「珍妮」剛滿14歲，還屬幼女，性觀念不成熟，仍因好奇而口交及性行為，這位年輕司機事後賠償30萬，法官依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判5月，緩刑3年，並提供80小時義務勞務。

台中地院判決書指出，馮男考上大客車駕駛執照，才從事公車司機不久，2017年認識經常搭公車上學的「珍妮」，認為「珍妮」長得可愛有意追求，2018年7、8月間，數度相約出遊，得知她僅是國二生，約14、15歲的年記，同年9月29日晚間，再次邀約「珍妮」外出，當晚騎機車載她到梧棲區愛力根汽車旅館房間，徵得「珍妮」同意，先由「珍妮」為其口交，再以手指、陰莖插入等方式性交1次。

事後馮男騎機車載「珍妮」回家，被家人發現，由於兩人年紀有點差距，家人追問下才說出上情。

馮男到案後也坦承犯行，供稱他知道「珍妮」是國二生，未滿16歲，但表示他想追求「珍妮」。

法官審酌馮男坦承犯行，已見悔意，雙方已達成和解，賠償30萬元，無前科紀錄，已積極彌補告訴被害人損害，大學畢業，職業為公車司機且家境勉持，給予緩刑機會，緩刑期間交付保護管束。

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