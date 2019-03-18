「穩鵬號」印度洋歷劫 巡護八號千里緝凶今晨返國

2019-03-18 08:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕台灣東港籍「穩鵬號」漁船上月20日於印度洋發生喋血案，造成1名菲籍船員死亡，7名外籍船員失蹤，船長等人跳海被救回，海巡署特勤人員千里馳援，本月2日與我國籍「鴻福88號」漁船會合，經心戰喊話，菲嫌跳下船投降，特勤人員將他上銬並奪回漁船，菲嫌拘押於「巡護八號」押返台灣，今晨順利返回高雄港。

「穩鵬號」漁船發生喋血案後，海巡署立即啟動海空跨洋搶救行動，2月21日派遣「巡護八號」出勤疾馳7000公里（3,760浬）遠赴印度洋救援，另偵防分署於2月23日加派4名特勤人員搭機前往斯里蘭卡轉乘漁船前往搶救。

特勤人員先於本月2日成功制伏菲籍兇嫌，奪回「穩」船控制權，將兇嫌押解至「巡護八號」，「巡護八號」歷經26天航程，上午7時30分返抵高雄港，完成首次遠征印度洋的搶救行動。

海巡署將在高雄海巡隊召開返航記者會，由行政院副院長陳其邁主持，由偵防分署長張忠龍完整說明案件執行經過。記者會也將邀請搭載特勤人員搶救傷患的「鴻福88號」、「上豐3號」與「兆豐277號」3艘漁船船東到場，頒贈匾額表彰馳援救難精神。

本次喋血案「穩」船24名船員中，計有1名菲籍船員死亡，2名印尼籍船員重傷及7名船員（2名菲籍、5名印尼籍）失蹤，台籍船長、輪機長及其餘船員，則由2名海巡署特勤人員及2名漁業署觀察員持續戒護返航，預計本月31日返抵台灣。

海巡署表示，「巡護八號」船上的偵緝及鑑識人員，業於3月3日在案發現場海域完整蒐集相關事證，將在屏東地檢署檢察官的指揮偵辦下，儘速完成後續偵查事宜。

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