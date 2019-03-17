變裝闖女宿舍被活逮 警專男生：只是好奇

2019-03-17 23:34

〔記者姚岳宏／台北報導〕警察專科學校發生男學生闖入女生宿舍的離譜案件，16日凌晨3時許，一名男學生頭戴毛帽及口罩，闖入女生宿舍，卻不慎誤觸感應器，當場警鈴大作，值星官調閱監視器，最後在頂樓曬衣場逮到人，事後男學生竟辯稱「只是好奇女生駐地長怎樣？」校方表示查證屬實後將依校規從嚴處置，至少記大過，不排除退學處分。

有警專男學生怕校方草率處理，在網路學生社群《Dcard》發表以「衝進女宿」為標題的文章，呼籲校方需嚴肅看待此事，不要引發校內男同學模仿效應，導致更多男學員亂闖女舍，po文引發討論，不少網友都說「該退學了吧」、「校方要嚴懲」，還有人質疑他動機「蛤，去曬衣場感覺怪怪的，學弟應該想偷內褲吧！」

警專調查，涉嫌闖入女宿的一年級男學生，平時表現平平，16日凌晨3點多，他頭戴毛帽及口罩摸黑闖入女學員宿舍，誤觸感應器致警鈴聲響後，男學生趕緊躲往頂樓曬衣場，被警衛逮獲後卻辯稱「晚上睡不著，好奇想看看女生駐地的格局和男生有甚麼不同。」

據了解，警專女宿舍所在的育才樓，3、4樓為男生宿舍，5、6樓則是女生宿舍，事發時雖是假日，但仍有部分女生留宿，警專秘書室指出，校方將徹查並從嚴處分，至少記大過，若情節重大不排除退學，並將於明天召開校務會議議處。

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